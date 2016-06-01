Латвія зафіксувала біля своїх кордонів кораблі РФ
15:52, 01 червня 2016Світ
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Збройні сили Латвії зафіксували біля своїх кордонів військові кораблі РФ.
Біля кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim" / flickr.com/photos/bubbahop
Про це в Twitter повідомляють Національні збройні сили Латвії.
"1 червня на відстані 7 морських миль від кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 29 травня над нейтральними водами Балтійського моря біля територіальних вод Латвії були ідентифіковані два Су-27 і два Ан-26.
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