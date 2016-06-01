Латвія зафіксувала біля своїх кордонів кораблі РФ

Про це в Twitter повідомляють Національні збройні сили Латвії.

"1 червня на відстані 7 морських миль від кордону Латвії були виявлені 2 російських корвети класу "Parchim", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 травня над нейтральними водами Балтійського моря біля територіальних вод Латвії були ідентифіковані два Су-27 і два Ан-26.