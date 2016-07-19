На з'їзді республіканців у США штаб Трампа запобіг спробі оскаржити його висунення

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, 18 липня в Клівленді відкрився чотириденний з'їзд партії, на якому республіканці повинні визначитися зі своїм кандидатом на виборах президента 8 листопада.

В цьому році це формальний процес, оскільки Трамп заручився підтримкою республіканців у більшості штатів, отже, більшістю голосів делегатів з'їзду, оскільки вони, згідно з правилами, повинні підтримати того кандидата, за якого проголосували жителі їхнього штату.

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Саме це положення спробували оскаржити противники Трампа в партії, винісши на голосування комітету з правил поправку, що дозволяє делегатам з'їзду голосувати за того кандидата, за якого їм заманеться, не орієнтуючись на думку виборців.

Спочатку відповідного перегляду правил домагалися дев'ять штатів (при необхідних семи), однак в останній момент штабу Трампа вдалося вмовити представників трьох штатів дати задній хід. В результаті питання було знято з порядку денного.

Очікується, що в Клівленд в дні з'їзду прибуде до 50 тисяч чоловік.

Головним спікером першого дня стала дружина мільярдера Меланія Трамп, колишня словенська фотомодель. Американські ЗМІ повідомили, що вона готувалася до промови кілька тижнів з наміром додати до публічного образу чоловіка трохи теплоти і м'якості.

Як повідомляв УНІАН, на вимогу представників Трампа з офіційної програми партії виключили надання Україні летального озброєння.