США підтвердили отримання запиту про екстрадицію Гюлена

Вже дано старт процесу розгляду звернення, повідомив на щоденному брифінгу офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає DT.ua.

Він розповів, що відбулася телефонна розмова між президентом США Бараком Обамою і президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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"Президент Обама ще раз наголосив на беззастережній підтримці демократично обраного цивільного керівництва Туреччини", – сказав Ернест і підтвердив, що глави держав обговорили питання про екстрадицію Гюлена.

"Звернення буде розглянуто на підставі угоди про екстрадицію між США і Туреччиною, згідно з американським законодавством", – запевнив представник Білого дому.

Ернест нагадав, що США не підтримують терористів, так само як і осіб, які організовують змови з метою повалення демократично обраних урядів.

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Як повідомляв УНІАН, Туреччина офіційно звернулася до США із запитом про екстрадицію опозиційного проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту, який відбувся в ніч з 15 на 16 липня.

Гюлен, який вважається головним політичним опонентом Ердогана, раніше спростував свою причетність до спроби перевороту.