Внаслідок удару російських літаків по Ідлібу загинули 18 мирних жителів
18:29, 22 липня 2016Світ
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Внаслідок авіаудару літаків військово-космічних сил Росії по місту Ідліб в Сирії загинули 18 мирних громадян, 30 осіб отримали поранення.
REUTERS
Згідно інформації, отриманої агентством Анадолу від представників Управління з цивільної оборони, російська авіація завдала 12 ударів по підконтрольних опозиції районах Ідлібу. Поранені доставлені в польові шпиталі міста.
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Завдано шкоди житловим будівлям. Через бомбардування, які тривають вже кілька днів, сотні сімей покинули Ідліб і перебралися в більш безпечні райони.
Вчора "Лікарі без кордонів" та Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликали сторони конфлікту в Сирії, а також Йорданію допомогти медикам рятувати життя поранених сирійців.
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