Внаслідок удару російських літаків по Ідлібу загинули 18 мирних жителів

Згідно інформації, отриманої агентством Анадолу від представників Управління з цивільної оборони, російська авіація завдала 12 ударів по підконтрольних опозиції районах Ідлібу. Поранені доставлені в польові шпиталі міста.

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Завдано шкоди житловим будівлям. Через бомбардування, які тривають вже кілька днів, сотні сімей покинули Ідліб і перебралися в більш безпечні райони.

Вчора "Лікарі без кордонів" та Міжнародний Комітет Червоного Хреста закликали сторони конфлікту в Сирії, а також Йорданію допомогти медикам рятувати життя поранених сирійців.