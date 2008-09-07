Євросоюз може зняття своїх санкцій з Білорусі

Європейський союз (ЄС) розглядає можливість зняття своїх санкцій з Білорусі. Про це повідомила єврокомісар з питань зовнішніх зв`язках і політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер на завершального етапу неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у французькому місті Авіньоні.

За її словами, настав час тісного діалогу між ЄС і Білоруссю, де 28 вересня ц.р. пройдуть вибори до парламенту. Вона запропонувала запросити голову МЗС Білорусії на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде 15 вересня в Брюсселі, а також знизити вартість європейських віз для громадян Білорусії, передає Reuters.

Наприкінці серпня Мінськ звільнив трьох представників опозиції, після чого Польща виступила з пропозицією про відміну європейських санкцій. "Вони ухвалили важливе рішення щодо звільнення політичних ув`язнених. Зі свого боку нам хотілося б знайти спосіб заохотити таку поведінку", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Хав`єр Солана.

Санкції ЄС полягають в забороні на в`їзд до держав співтовариства для 40 білоруських офіційних осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка. У серпні ц.р. Державний департамент США заявив про можливість скасування односторонніх санкцій проти Мінська, якщо парламентські вибори в країні, намічені на 28 вересня 2008 р., пройдуть відповідно до "демократичних стандартів".