Експерти НАТО летять до Грузії

Делегація НАТО відвідає у понеділок Грузію для оцінки збитку після п`ятиденних бойових дій між Росією і Грузією, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на європейські дипломатичні джерела.

"Місія НАТО очікується тут завтра", - повідомив агентство в Тбілісі один з європейських дипломатів на умові анонімності.

"Мета місії - оцінити збиток військовій інфраструктурі", - повідав Франс Прес інший дипломат, який також побажав залишитися неназваним.

Разом з тим агентство повідомляє, що 15-16 вересня в Грузії відбудеться виїзне засідання Ради НАТО, яке очолить генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер. Очікується, що в ході його члени блоку проведуть переговори з Михайлом Саакашвілі щодо взаємосприяння НАТО і Грузії.