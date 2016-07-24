У Туреччині вночі під час спроби перевороту затримали більше 13 тисяч осіб - прем'єр
08:19, 24 липня 2016Світ
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У Туреччині після спроби військового перевороту вночі проти 16 липня було затримано більше 13 тисяч людей.
REUTERS
Про це заявив прем'єр країни Біналі Йилдирим, передає місцева Daily Sabah.
Серед затриманих - 1329 поліцейських, 8831 військовий, а також 2100 суддів і прокурорів.
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Він також повідомив, що в Туреччині розпускають президентську гвардію, цитує видання ТСН.
Нагадаємо, вночі проти суботи, 16 липня, військові Туреччини здійснили спробу державного перевороту. Під час зіткнень, за останніми даними, загинули більше 260 людей. В генштабі заявили, що організаторами перевороту були представники ВПС і військової поліції. У Туреччині строком на три місяці введено надзвичайний стан.
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