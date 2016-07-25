"Ми розстріляли чотирьох. Все добре": експерти Bellingcat опублікували переговори організаторів спроби перевороту в Туреччині

Як повідомляють дослідники, було два джерела таких повідомлень. Перше – WhatsApp, друге - 21 фотографія, яка показує іншу частину листування. Фотографії були надані журналістами Al Jazeera Türk і Selahattin Günday, передає DT.UA. Як виявилося, група була створена з високопоставлених військових чиновників, в основному з турецьких сухопутних військ, у тому числі два бригадира і одинадцять полковників. Вона була координаційною групою в спробі перевороту, і була зосереджена в основному в Стамбулі і Сакар'ї.

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Були, ймовірно, й інші координаційні групи для дій в інших містах Туреччині. "Таким чином, важливо мати на увазі, що це уривок розмови деяких з бунтівників, а не вся картина", - наголошується в доповіді Bellingcat. Так, один з організаторів спроби перевороту майор Челебіоглу створив в месенджер WhatsApp спеціальну групу, яку назвав "Yurtta sulh" (Мир у домі) - це відомий вислів першого президента Туреччини Мустафи Ататюрка "Мир в домі, мир у всьому світі". Він має навіть власну емблему.

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Челебіоглу додав в групу низку людей і передавав інформацію в штаб-квартиру бунтівників в Анкарі. У заколоті взяли участь п'ять військових полків, і не менше трьох з них були частиною корпусу НАТО. У розмові запитувалася підтримка з повітря. Іноді пропонувалося нанести удар по Босфорському мосту. Військові, які дислокувалися у відносно спокійному, судячи з повідомлень, районі Стамбула Ченгелкой, написали: "Ми розстріляли 4-х чоловік, які чинили опір в Ченгелкой. Все в порядку". Жертви, ймовірно, були солдатами, які не підкорялися заколотникам". Експерти відзначають, що розмова і зв'язок між змовниками були хаотичними.

Дослідники обнародували діалог на ранок, коли стало зрозуміло, що переворот не вдався: "Ч ми повинні тікати?", - питає полковник. "Вибір за вами", - отримує він відповідь. "Ми ще не вирішили. Але ми залишили нашу позицію. Я закриваю групу. Видаліть повідомлення, якщо ви хочете", - йде мова в листуванні.

Деякі члени групи бунтівників були додані до адресної книги телефону, з якого Bellingcat і отримали ці переговори. Так експерти отримали доступ до імен і звань бунтівників. З переговорів по месенджеру також стало відомо, що заколотники планували захопити відразу велику кількість об'єктів. Під час заколоту були помічені військові транспортні засоби другої бронетанкової бригади та 66-ї механізованої піхотної бригади в Стамбулі. Номерні знаки цих машин починаються з "1", а потім ще п'ять цифр.

Як повідомляв УНІАН, спроба військового перевороту в Туреччині в ніч на 16 липня завершилася провалом. Вже наступного дня почалися масові затримання і арешти. Не менш 45 тис. осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти. Після невдалої спроби перевороту в Туреччині на три місяці запровадили режим надзвичайного стану, а також призупинили дію Європейської конвенції про права людини.