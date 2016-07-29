В одній з квартир шведського міста Мальме стався вибух

Про це повідомляє Expressen.

Вибух стався в одній з квартир у центрі міста на площі Нобельторгет. Внаслідок вибуху вибито скло. Поліція закликає людей, що знаходяться поряд з місцем вибуху, не виходити на вулицю.

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В даний час немає інформації про потерпілих внаслідок події, також поки невідома і причина вибуху.

Місце вибуху оточене.

Також до місця вибуху спрямовані вибухотехніки для перевірки квартири.