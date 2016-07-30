"Цвинтар для зрадників": в Туреччині учасників путчу ховають біля притулку для собак - Reuters

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.

На цвинтарі вже поховані перші тіла учасників перевороту. Причому могили для них не копали вручну, а екскаватором. А на вході поставили табличку "Кладовище для зрадників".

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Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 липня група військових спробувала захопити владу в Туреччині. Внаслідок невдалої спроби військового перевороту загинули 290 осіб і понад тисяча було поранено.