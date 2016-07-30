У Техасі впала повітряна куля: загинули 16 пасажирів (відео)

В американському штаті Техас США впала повітряна куля з 16 пасажирами на борту. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

Пристрій зайнявся перед тим, як впасти. Інцидент стався біля міста Локхарт, на південь від столиці штату, Остіна, о 07:40 ранку (12:40 за Гринвічем, 15:40 за київським часом).

На якій висоті летіла куля, не повідомляється.

У поліції округу Калдуелл, де стався інцидент, заявили, що під час падіння повітряної кулі в Техасі, швидше за все, ніхто не вижив.

Як випливає із заяви поліції, зараз проводиться ідентифікація пасажирів кулі.

На місце виїхала слідча група Федерального агентства цивільної авіації. Пізніше розслідування передадуть відомству, яке регулює транспортну безпеку США.