Більше половини громадян РФ підтримують ідею ”Росія для росіян”

Більше половини росіян позитивно ставляться до ідеї "Росія для росіян". Про це свідчать дані останнього опитування "Левада-Центру".

З дослідження випливає, що 17 відсотків опитаних підтримують гасло беззастережно, а 37 відсотків вважають за можливе його здійснення. Лише 28 відсотків оцінюють ідею "Росія для росіян" негативно, а кожен десятий заявив, що це питання його не цікавить.

При цьому 34 відсотки респондентів вважають, що в усіх бідах винні неросіяни, 58 відсотків дотримуються протилежної думки. А 11 відсоткам важко визначтися з оцінкою. Більшість росіян (52 відсотки) вважають, що влада повинна докласти зусиль, щоб обмежити приток приїжджих до країни, проте за минулий рік кількість тих, хто висловлюється за таке обмеження, зменшилася на 7 відсотків. Водночас з 36 до 39 відсотків збільшилася кількість тих, хто впевнений, що для блага Росії встановлювати подібні бар`єри не можна.

Опитування проводилося в серпні в 128 населених пунктах 46 регіонів країни.

Лента.ру