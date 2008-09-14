На бабусю Обами напали грабіжники

У домівку бабусі Барака Обами, кандидата в президенти США, яка мешкає в Кенії, напали грабіжники, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

85-річна Сара Обама заявила журналістам, що злочинці, очевидно, сподівалися виявити в будинку щось цінне, оскільки думали, що онук присилає їй багато грошей. Грабіжники пішли ні з чим.

Злочинці приставили до даху будинку дробину, щоб вкрасти сонячну батарею, проте їм не вдалося це зробити. Вони також збили замок із зовнішньої будови біля дому, але не знайшли усередині нічого цінного.

Родичі Барака Обами, які проживають в Кенії, і раніше скаржилися на підвищену увагу, щоправда, з боку журналістів.