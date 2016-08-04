У Ріо Олімпійський вогонь зустріли акцією протесту, поліція застосувала сльозогінний газ
Сотні демонстрантів, обурених величезними витратами на проведення Олімпіади-2016, зустріли Олімпійський вогонь в Ріо-де-Жанейро.
Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону учасників акції протесту, яка розгорнулася під час урочистої зустрічі Олімпійського вогню, передає Бі-бі-сі.
Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляють, що група протестувальників заблокувала дорогу, якою повинні були пронести вогонь.
У середу ввечері Олімпійський вогонь на вітрильному кораблі був доставлений в Ріо-де-Жанейро напередодні Ігор, відкриття яких відбудеться в п'ятницю. Вогонь зустрів мер міста Едуардо Паес.
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Олімпійський вогонь планувалося пронести через все місто, в тому числі бідними районами, до статуї Христа Спасителя, а потім - до стадіону "Маракана". У результаті маршрут був дещо змінений.
Олімпійський вогонь прибув у столицю Бразиліїз Греції на початку травня. З цього моменту 12 тисяч факелоносців пронесли Олімпійський вогонь через більш ніж 300 міст країни.