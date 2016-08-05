Організатори терактів у Парижі та Брюсселі отримували соціальну допомогу - The Wall Street Journal

Бельгійська фінансова розвідка повідомила про соцдопомогу, яку отримували учасники терактів, з посиланням на The Wall Street Journal пише "Європейська правда".

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Загалом п'ятеро підозрюваних отримали близько 56 тисяч доларів соцвиплат.

У свою чергу головний підозрюваний в організації теракту в Парижі, Салах Абдесалам, отримав допомогу по безробіттю за три тижні до нападу. Загальна сума його виплат склала 19 тисяч євро.

За словами директора відомства за фінансової розвідки Бельгії Філіпа де Костера, немає прямих свідчень того, що терористи використовували кошти для підготовки нападів.

"Однак соціальні виплати дали їм кошти для існування і стали непрямою підтримкою в терористичній діяльності", - сказав він.

За оцінкою влади, на організацію терактів в Парижі злочинці витратили близько 30 тисяч євро, а в Брюсселі - 3 тисячі євро.

Вілзначається також, що терорист, який вбив 85 людей у Ніцці, заплатив 1600 євро за оренду вантажівки, що використовувалась для нападу.

Нагадаємо, у Парижі 13 листопада 2015 року відбулася серія терактів, внаслідок яких загинули 130 людей.

Як повідомлялося, вранці 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Мальбек" в столиці Бельгії. За останніми офіційними даними, загинуло 32 людини, ще близько 340 осіб отримали поранення.