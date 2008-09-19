Райс: Росія займається анахронічною демонстрацією військової сили

Держсекретар США Кондолізза Райс заявила, що політика російської влади веде країну до міжнародної ізоляції і знецінює її позиції на світовій арені, повідомляє CNN.

Виступаючи з промовою про взаємини Росії і США у Фонді Маршалла (Вашингтон), Райс звинуватила Росію в розв`язуванні конфлікту з Грузією, проте визнала, що на Грузії лежить відповідальність за початок бойових дій.

"Уряд Грузії розпочав велику військову операцію в Цхінвалі та інших районах сепаратистської території", - сказала держсекретар, висловивши співчуття з приводу загибелі російських миротворців. "Російське керівництво порушило територіальну цілісність Грузії і провело повномасштабне вторгнення на її територію через міжнародно визнані кордони", - наводить ВВС слова К.Райс.

На думку держсекретаря, ці дії є наслідком дедалі гіршої в цілому моделі поведінки Росії, іншими ознаками якої стають "використання нафти і газу як політичної зброї", "загрози націлити ядерну зброю на мирних сусідів" і "переслідування російських журналістів і дисидентів".

Визнання Росією Абхазії і Південної Осетії Райс назвала спробою "розчленувати" єдину і незалежну державу Грузію.

Оцінюючи політичні наслідки дій Росії на Кавказі, держсекретар США заявила, що поведінка Росії створює образ "авторитарної країни у внутрішній політиці і агресивної – в зовнішній". Це, за її словами, не дасть ніякого результату, і країни Заходу не дозволять Росії нав`язувати їм свою позицію, у тому числі щодо розширення НАТО і можливого прийняття до альянсу Грузії і України.

Росія також не зможе змінити хід історії анахронічною демонстрацією військової сили і польотом старіючих бомбардувальників Ту-160 до одного з латиноамериканських автократів, йдеться в тексті промови держсекретаря США.

Райс також звинуватила Росію у використанні природних ресурсів як політичної зброї. "Якщо Росія хоче стати чимось більшим, ніж постачальником енергоресурсів, її керівництву необхідно визнати неприємну істину: для успішного розвитку Росії необхідна світова спільнота, і з цим нічого не поробиш", - цитує слова Райс CNN.

Попри різку критику на адресу Росії, Райс заявила, що США продовжать співпрацю в таких сферах, як університетська освіта і боротьба проти СНІДу. "Ми продовжимо надавати підтримку тим росіянам, які хочуть вільного майбутнього для своєї великої країни", - заявила вона.

За матеріалами ЗМІ