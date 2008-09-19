Велика Британія допоможе відновити економіку Грузії

Велика Британія має намір надати Грузії допомогу при відбудові економіки країни, яка постраждала в конфлікті з Росією. З такою заявою виступив британський міністр фінансів Алістер Дарлінг за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Грузії Володимиром Гургенідзе, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що управління з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії (FSA) і Банк Англії мають намір запропонувати допомогу Грузії в пріоритетних галузях економіки. Зокрема, планується почати обговорення з питання внесення поправок до угоди подвійного оподаткування між країнами для того, щоб зробити привабливішими прямі іноземні інвестиції в Грузії. На думку А.Дарлінга, нині вкрай важливим є відновлення довіри до грузинської економіки і просування реформ для її впевненого зростання.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) повідомив, що надасть кредит Грузії у розмірі 750 млн. дол. Виділення грошових коштів планується строком на 1,5 роки.