Внаслідок вибуху у турецькому Діярбакирі три людини загинули, багатьох поранено

Вибух стався на КПП на дорозі, що веде від Діярбакира на південний схід, до міста Батман, передає Бі-бі-сі. Серед загиблих - двоє поліцейських і дитина. Також ЗМІ з посиланням на джерело в адміністрації повідомляють про 25 поранених.

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Урядові ЗМІ Туреччини поклали відповідальність за вибух на опозиційну Робочу партію Курдистану. Партія в минулому брала на себе відповідальність за низку вибухів, що сталися в цьому місті, в інших випадках її звинувачували в цьому представники влади.

Як правило, цілями нападів РПК стають пости поліції і поліцейські патрулі.

Напади на турецьких військових і поліцейських в Діярбакирі (основна частина населення міста - курди), ставалися і раніше, в минулому році різко почастішали загострення військового протистояння між бойовиками РПК і турецькою армією.