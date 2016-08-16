Курди після вдалої операції повинні залишити Манбідж - прем'єр Туреччини
Курдські бійці, які стали рушійною силою у звільненні сирійського міста Манбідж на західному березі річки Євфрат від Ісламської Держави, повинні залишити свої позиції і повернутися на схід від Євфрату.
Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Звичайно, ми маємо певні очікування. США обіцяли, що курдські бійці у складі демократичних повстанських сил повернуться на схід від Євфрату після завершення Манбіджської операції", - заявив турецький прем'єр.
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У той же час, секретар оборони США Еш Картер заявив, що звільнення Манбіджу стало важливим кроком у кампанії проти ІДІЛ.
"Зі свого боку, військова коаліція продовжить співпрацю із вмотивованими і серйозними силами місцевих бійців для перемоги над ІДІЛ", - сказав він.
Нагадаємо, підтримувані коаліцією на чолі з США курдська-арабські "Демократичні сили Сирії" (SDF) у п'ятницю, 12 серпня, оголосили про звільнення від бойовиків "Ісламського держави" сирійського міста Манбідж.