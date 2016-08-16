Курди після вдалої операції повинні залишити Манбідж - прем'єр Туреччини

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми маємо певні очікування. США обіцяли, що курдські бійці у складі демократичних повстанських сил повернуться на схід від Євфрату після завершення Манбіджської операції", - заявив турецький прем'єр.

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У той же час, секретар оборони США Еш Картер заявив, що звільнення Манбіджу стало важливим кроком у кампанії проти ІДІЛ.

"Зі свого боку, військова коаліція продовжить співпрацю із вмотивованими і серйозними силами місцевих бійців для перемоги над ІДІЛ", - сказав він.

Нагадаємо, підтримувані коаліцією на чолі з США курдська-арабські "Демократичні сили Сирії" (SDF) у п'ятницю, 12 серпня, оголосили про звільнення від бойовиків "Ісламського держави" сирійського міста Манбідж.