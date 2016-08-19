Дим від пожежі в діловому районі оповив центр Стамбула (фото, відео)

15:12, 19 серпня 2016
Світ
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У центрі Стамбула сталася пожежа в будівлі бізнес-центру.

пожар / Анадолу

Про це повідомляє Haberturk.

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На місце події прибули пожежники і рятувальники.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Очевидці кажуть, що клуби чорного диму окутали територію бізнес-центру.

Причини події встановлюються.

пожар / Анадолу

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