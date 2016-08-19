Дим від пожежі в діловому районі оповив центр Стамбула (фото, відео)
15:12, 19 серпня 2016Світ
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У центрі Стамбула сталася пожежа в будівлі бізнес-центру.
У центрі Стамбула сталася пожежа / "Анадолу"
Про це повідомляє Haberturk.
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На місце події прибули пожежники і рятувальники.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Очевидці кажуть, що клуби чорного диму окутали територію бізнес-центру.
Причини події встановлюються.
Istanbul Merter'de bir iş merkezinde çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. @EsraDuzdagpic.twitter.com/tjwrCnlqob— 140journos (@140journos) 19 серпня 2016 р.
Really bad fire in #istanbul, I hope everyone is ok pic.twitter.com/1SfYielFci— Pamela o'leary (@olearypd) 19 серпня 2016 р.
Фото / Dailysabah
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