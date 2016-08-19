У мережі з'явилися знімки дронів, які зафіксували втечу ІДІЛ під прикриттям "живого щита"
Демократичні сили Сирії опублікували аерофотознімки, на яких відображено, як бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава", використовуючи цивільне населення як живий щит, покидають місто Манбідж.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
На знімках видно конвой із сотень машин. Як стверджують ополченці Демократичних сил Сирії, ці знімки були зроблені 12 серпня.
Повстанці, в тому числі і курди, ніяк не намагалися зупинити конвой або перешкодити йому рухатися, оскільки, за даними сирійської опозиції, в кожному автомобілі знаходилися мирні жителі.
Читайте такожКурди після вдалої операції повинні залишити Манбідж - прем'єр Туреччини
Імовірно, відображений на знімках конвой слідував від міста Манбідж у бік кордону з Туреччиною.
Сирійські демократичні сили взяли повний контроль над містом Манбідж після 10-тижневого наступу, який проходив за підтримки авіації очолюваної США коаліції.
Після того як стало зрозуміло, що ІД не зможе утримати контроль над містом, близько 100-200 джихадистів організували конвой, розмістивши у кожній з машин по заручнику з числа мирних жителів, повідомив представник військової коаліції Кріс Гарвер.
Місто Манбідж, що знаходиться на кордоні з Туреччиною, є важливим перевалочним пунктом на шляху до міста Ракка, де знаходиться штаб ісламістів.
Повстанці з Демократичних сил Сирії за підтримки міжнародної коаліції почали наступ на позиції ІД на півночі Сирії 1 червня. Мета операції - перекрити бойовикам "Ісламської держави" доступ до турецького кордону.