Статки Білла Гейтса досягли рекордних $90 мільярдів за версією Bloomberg

У п'ятницю він збільшився приблизно на $680 млн за рахунок зростання акцій компаній Canada National Railway Company (CNRC, найбільша в Північній Америці залізнична мережа) і Ecolab Inc. (спеціалізується на створенні водних та енергетичних технологій). У цих компаніях холдингу Cascade Investment, підконтрольному Гейтсу, належить 12,96% і 9,75% відповідно, пише РБК.

Статок у $90 млрд, підкреслює Bloomberg, є рекордом для Гейтса. Ця сума, зокрема, еквівалентна 0,5% ВВП США. При цьому Гейтс обганяє свого найближчого переслідувача у списку найзаможніших бізнесменів за версією Bloomberg, засновника компанії Zara Амансіо Ортегу, на $13,5 млрд.

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У списку найбагатших бізнесменів світу за версією журналу Forbes Білл Гейтс також посідає перше місце. Але журнал оцінює його статки набагато скромніше — в $78,6 млрд.

В даний час Гейтсу в компанії Microsoft належить 2,5%. Основна частина його статків управляється через холдинг Cascade Investment, під контролем якого знаходяться частки в десятках компаній: Ecolab, CNRC, машинобудівної Deere, виробника напоїв Femsa, компанії, що займається видаленням відходів Republic Services та інших. Холдингу також належить 47% у мережі готелів Four Seasons, 4% в компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, частка у виробника алкоголю преміум-класу Diageo і т. д.