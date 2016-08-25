Міноборони Литви відреагувало на раптову перевірку боєготовності ЗС Росії

Про це повідомили в Міноборони Литви, передає Delfi.

"Ми шкодуємо, що Росія вже кілька років, не рахуючись із сусідами, застосовує практику несподіваних, а часто і виключно великомасштабних навчань. Це не сприяє ні стабільності, ні прозорості в євроатлантичному просторі", - сказала прес-аташе Міноборони Литви Аста Гальдикайте.

"Так і ці навчання, про яких заздалегідь не було оголошено, створюють додаткову напруженість із сусідніми державами, а також знижують довіру, прозорість і стабільність у регіоні", - додала вона.

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Раптова перевірка боєготовності збройних сил Росії оголошена з 25 по 31 серпня в Південному, Західному і Центральним округах, а також на Північному флоті. Вона стосується і Повітряно-космічних сил, й ВДВ.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Росія найближчим часом почне чергові масштабні військові навчання біля кордону України.