Під Оренбургом обвалилася школа: загинули 5 учнів 11 класу, 5 - поранені

Сьогодні в селі Бєляєвка (Оренбургська область РФ) під час проведення будівельних робіт в школі обвалився сходовий прольот між другим і третім поверхами на площі близько 200 кв.м.

За даними МНС, загинули 5 учнів 11 класу, ще 5 школярів і 1 викладач госпіталізовані.

На місці події продовжується пошуково-рятувальна операція. Зі школи було евакуйовано більше 300 чоловік. Співробітники міліції проводять подвірний обхід з метою встановлення точного місцезнаходження всіх школярів, і кількості людей, що знаходилися в школі на момент обвалення.

Доля ще 8 дітей залишається невідомими. Видно, вони знаходяться під завалами.

За фактом порушена кримінальна справа за ст.216 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки при проведенні гірничих, будівельних і інших робіт).

РБК