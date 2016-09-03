Тіло президента Узбекистану відправили в рідне місто, де сьогодні відбудеться похорон (фото)

Труну з тілом президента Узбекистану Іслама Карімова, про смерть якого було оголошено напередодні, відправили літаком з Ташкента в його рідне місто Самарканд, де в суботу відбудеться похорон.

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У зв'язку зі смертю лідера, який беззмінно керував країною більше чверті століття, в Узбекистані оголошено триденний траур.

Вздовж вулиць, якими рухався траурний кортеж, з ранку вишикувалися люди, які закидали автомобілі квітами, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В аеропорту Ташкента кортеж зустріли більше тисячі осіб. Труна з тілом Карімова була накрита білим покривалом і національним прапором країни.

Повітряний простір над Самаркандом закрито для цивільних рейсів з п'ятниці, літаки перенаправляються в Ташкент.

Згідно з офіційною інформацією, смерть 78-річного президента констатували 2 вересня о 20:55 за місцевим часом (15:55 за Гринвічем), тобто приблизно за годину до оголошення про його смерть.

Причиною смерті названо "гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт), що призвело до незворотних змін головного мозку і поліорганної недостатності".

Згідно з конституцією Узбекистану, президентські повноваження тимчасово прийняв голова сенату Нігматулла Юлдашев. Водночас, комісію з організації похорону очолив прем'єр Шавкат Мірзіяєв, якого аналітики називають найімовірнішим наступником покійного лідера.