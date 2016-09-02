Влада Узбекистану опублікувала медичний висновок про смерть Карімова

Повідомляється, що Карімова госпіталізували 27 серпня з інсультом, а 2 вересня він помер.

Близько 09:00 за місцевим часом 27 серпня Карімова доставили в лікарню в непритомному стані. У президента діагностували гостре порушення мозкового кровообігу з масивним субарахноїдальним крововиливом - інсульт. Після цього серце Карімова зупинилося, але лікарі провели реанімацію і відновили серцебиття глави Узбекистану.

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«У пацієнта розвинулася атонічна кома (кома третього ступеня) з пригніченням функцій стовбура головного мозку і він був переведений на апарат штучної вентиляції легенів», - відзначається у висновку.

Карімова лікували фахівці з Росії, Німеччини, Монако та Фінляндії. «У процесі проведеної інтенсивної терапії у пацієнта повільно і прогресивно наростали порушення функцій внутрішніх органів (серцево-судинна, легенева та згортальна системи, нирки, печінку) - поліорганна недостатність», - сказано у висновку.

Як повідомляв УНІАН, президент Узбекистану Іслам Карімов помер у п'ятницю, 2 вересня. Повідомляється, що похований Карімов буде 3 вересня згідно з мусульманськими звичаями в своєму рідному місті Самарканді, де спочивають його батьки.