Путін пропонує спільно протидіяти світовій економічній кризі

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН пропонує Україні спільно з Росією протистояти світовій економічній кризі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

"Необхідно враховувати і такий важливий чинник, як найгостріші кризові явища на глобальних фінансових ринках. У цих умовах тісна взаємодія Росії та України, так само як і інших держав СНД, складання їх економічних потенціалів, можуть стати серйозним стабілізуючим чинником", - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що економіки України і Росії дуже тісно переплетені.

Прем`єр-міністр РФ також вважає, що проблеми навколо базування Чорноморського флоту РФ на території України піднімаються штучно.

«Штучно нагнітаються проблеми по Чорноморському флоту Росії. Упевнений, що всі питання, що стосуються базування нашого флоту в Криму, повинні вирішувати за столом переговорів в атмосфері взаєморозуміння, довіри, на основі наявних міждержавних угод», – сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Росію турбує багато що в діях політичного керівництва України. Зокрема, це торкається позиції України по Грузії відносно Південної Осетії, спроби спотворити суспільну історію, спроби реабілітувати тих осіб, які в Другу Світову війну співробітничали з нацистами.