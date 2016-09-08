Обама зустрівся з президентом Філіппін

Про це Reuters розповів глава МЗС Філіппін Перфекто Ясай, передає РБК.

Обамі і Дутерте вдалося поспілкуватися перед гала-вечерею напередодні Східно-Азіатського саміту, який проходить в столиці Лаосу. Президенти провели двохвилинну розмову.

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«Я дуже радий, що це сталося», - заявив Ясай. На його думку, зустріч відбулася, тому що країни мають міцні і сильні відносини.

Представник Білого дому заявив Reuters, що зустріч полягала в «обміні люб'язностями».

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама скасував зустріч з президентом Філіппін Родріго Дутерте після образи на свою адресу. Так, перед вильотом на саміт АСЕАН в Лаосі президент Філіппін Родріго Дутерте назвав президента США Барака Обаму «с*чим сином». Таким чином він прокоментував плани американського президента зачепити тему позасудових страт на Філіппінах під час запланованої двосторонньої зустрічі лідерів.