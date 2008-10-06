Потужний землетрус в Киргизії: 58 загиблих, 50 поранених

У Алайському районі Киргизії у понеділок рано вранці стався сильний землетрус. За попередніми даними МНС республіки, внаслідок підземних поштовхів загинули 58 людей, ще 50 отримали поранення, повідомляє Newsru.

"У Селі Нура Алайського району зруйновано 120 споруд. Там сила поштовхів сягала 8 балів, оскільки село знаходиться неподалік від епіцентру землетрусу, - сказав представник МНС Киргизії.

За його даними, "міністр ЧС КР Камчібек Ташиєв з хвилини на хвилину вже приземлиться в зоні лиха, і тоді у нас будуть повніші дані"

Проте "найбільш постраждало село Нура в Алайському районі". За його словами, в деяких районах зруйновано 70-80% споруд. На місце лиха виїхали рятувальники.