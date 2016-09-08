Жінка з бородою потрапила в Книгу рекордів Гіннесса
22:25, 08 вересня 2016Світ
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Модель з 15-сантиметровими волоссям на обличчі стала наймолодшою жінкою у Великобританії, яка має повноцінну бороду.
В березні 2016 року вона стала першою бородатої жінкою, яка вийшла на подіум / xn--80aayzcej.xn--p1ai
Про це повідомляють автори Книги рекордів Гіннесса. 24-річна Гарнам Каур з британського міста Слар в графстві Беркшир сказала, що потрапити в Книгу рекордів - честь для неї, передає Бі-бі-сі.
Каур розповіла, що її борода - це своєрідна спроба морально впоратися з багаторічними знущаннями над її зовнішністю.
У Гарнам Каур синдром полікістозних яєчників - гормональне порушення, одним з ознак якого буває надмірна кількість волосся на обличчі.
В березні 2016 року вона стала першою бородатою жінкою, яка вийшла на подіум під час Тижня моди в Лондоні.
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