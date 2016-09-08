Жінка з бородою потрапила в Книгу рекордів Гіннесса

Про це повідомляють автори Книги рекордів Гіннесса. 24-річна Гарнам Каур з британського міста Слар в графстві Беркшир сказала, що потрапити в Книгу рекордів - честь для неї, передає Бі-бі-сі.

Каур розповіла, що її борода - це своєрідна спроба морально впоратися з багаторічними знущаннями над її зовнішністю.

У Гарнам Каур синдром полікістозних яєчників - гормональне порушення, одним з ознак якого буває надмірна кількість волосся на обличчі.

В березні 2016 року вона стала першою бородатою жінкою, яка вийшла на подіум під час Тижня моди в Лондоні.