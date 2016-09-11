Влада США побоювалася теракту із застосуванням ядерної зброї в 2003 році, - ЗМІ

Як повідомляє РБК з посиланням на Daily Beast, взимку 2003 року АНБ вважало вірогідним сценарій, при якому «Аль-Каїда» підірве ядерний пристрій у Вашингтоні або навіть у штаб-квартирі Агентства з метою паралізувати розвідку США.

Джерела видання заявили, що ціла група співробітників працювала над тим, щоб з'ясувати, де саме може бути закладена бомба. Інші працівники з'ясовували, чи можна було довіряти погрозам терористів.

АНБ було настільки впевнена у своїй правоті, що фахівці Міністерства енергетики їздили найбільшими містами США з обладнанням, яке повинно було виявити радіоактивне випромінювання.

«Я навіть в той рік не зміг вирушити до рідних на Різдво»,- заявив співробітник спецслужб, який відстежував повідомлення від груп, які шукали ядерну зброю.

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Вказується, що АНБ зверталося за допомогою в тому числі і до колег з Великобританії з проханням взяти на себе керівництво розвідувальної діяльністі у разі катастрофи в США.

Раніше екс-керівник АНБ Майкл Хейден згадував у своїх мемуарах про спроби знайти людей ядерну зброю, заховану «Аль-Каїдою», однак в інтерв'ю Daily Beast він заявив, що не пам'ятає нічого подібного.

Видання зазначає, що після терактів 11 вересня, коли «Аль-Каїда» атакувала Нью-Йорк і Вашингтон, американські політики і військові не виключали самих різних варіантів розвитку подій, в тому числі і з застосуванням на території США зброї масового знищення.