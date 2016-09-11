Стерти керівництво Пхеньяну: Південна Корея розробила план бомбардування КНДР на випадок ядерної загрози

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на «Ренхап».

«Кожен район Пхеньяну, а особливо ті, де може ховатися керівництво КНДР, буде знищений балістичними ракетами і фугасными снарядами», - повідомило джерело у військовому відомстві Південної Кореї, зазначивши, що план буде приведений в дію при найменшій загрозі застосування ядерної зброї з боку КНДР.

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Джерело додало, що оприлюднення плану з бомбардуванням Пхеньяну стало наступним кроком після доповіді міністерства національної оборони Республіки Корея парламенту країни. Доповідь стала відповіддю на останні ядерні випробування КНДР. Міноборони Південної Кореї розробило «Концепцію покарання і відплати». За словами джерела, це єдиний крок, на який південнокорейська влада може піти через відсутність у країни ядерної зброї.