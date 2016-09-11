Стерти керівництво Пхеньяну: Південна Корея розробила план бомбардування КНДР на випадок ядерної загрози
Військові Південної Кореї розробили план бомбардувань Пхеньяну на випадок, якщо КНДР проявить ознаки готовності нанести ядерний удар.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на «Ренхап».
«Кожен район Пхеньяну, а особливо ті, де може ховатися керівництво КНДР, буде знищений балістичними ракетами і фугасными снарядами», - повідомило джерело у військовому відомстві Південної Кореї, зазначивши, що план буде приведений в дію при найменшій загрозі застосування ядерної зброї з боку КНДР.
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Джерело додало, що оприлюднення плану з бомбардуванням Пхеньяну стало наступним кроком після доповіді міністерства національної оборони Республіки Корея парламенту країни. Доповідь стала відповіддю на останні ядерні випробування КНДР. Міноборони Південної Кореї розробило «Концепцію покарання і відплати». За словами джерела, це єдиний крок, на який південнокорейська влада може піти через відсутність у країни ядерної зброї.