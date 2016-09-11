Лукашенко назвав Росію і ЄС "монстрами", а Білорусь – мостом між ними

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що республіка може піти на виконання вимог Заходу в питанні зняття санкцій, якщо ці вимоги відповідають білоруської конституції.

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"Коли нам ставлять умови, я дивлюся, чи це відповідає нашим інтересам. Якщо ні — навіщо нагнітати ситуацію? Ми робимо все, щоб до нас не було претензій з боку Заходу, але якщо від нас вимагають змін, які не відповідають нашій конституції — я кажу ні", — заявив Лукашенко в неділю журналістам в Мінську під час голосування на парламентських виборах, повідомляє Sputnik.

Він зауважив, що пройде деякий час, і конституція, можливо, зазнає зміни. Але спеціально змінювати її на догоду вимогам Заходу ніхто не буде. Лукашенко визнав, що санкції були чутливими для Білорусі. Також білоруський лідер заявив, що налагодження діалогу між Мінськом і Заходом не завдасть шкоди Росії.

"Говорити про те, що ми почали діалог із Заходом на шкоду нашому східному братові — боронь Боже. Ніякого збитку тут немає і бути не може", — сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що в Білорусі доля бути мостом між Сходом і Заходом. "А поки ми перебуваємо між цими монстрами — Євросоюзом та Росією, а ще далі Китаєм — нам доведеться грати цю роль", — сказав він.