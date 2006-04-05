У Китаї затримано контрабандний український винищувач МіГ-29

Митні власті Сянгана (Гонконга) затримали прибулий з України контейнер, в якому знайдено бойовий літак, імовірно, МіГ-29, повідомляє агентство Кіодо Цусін. Про це з посиланням на ІТАР-ТАРС пише “Обком”. Вантаж повинен був пройти далі в США.

Контейнер був затриманий ще 2 квітня, оскільки дозволу на транзитне провезення військового літака немає, а цілі його відправки в Сполучені Штати також не вказані.

На літаку, як повідомили митні власті, немає озброєнь. З нього також знятий двигун.

Міноборони України, повідомляють з Києва, заявило, що “не має ніякого відношення» до затриманого в Сянгані винищувача МіГ-29. Експортом військової техніки і озброєнь займаються спеціальні структури уряду, зокрема «Укрспецтехніка», відзначили в міністерстві.