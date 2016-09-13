Два американських бомбардувальника пролетіли біля кордонів КНДР

Як повідомляють американські ЗМІ, це було зроблено в знак союзницької підтримки Південної Кореї після недавнього ядерного випробування, проведеного Північною Кореєю, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ці бомбардувальники базуються на острові Гуам у Тихому океані, і цей політ, як наголошується, відбувався без посадки в Південній Кореї.

Влада КНДР заявила, що подібні ворожі дії США і змушують Пхеньян розробляти ядерну програму.

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Напередодні джерела в уряді Південної Кореї повідомили, що Північна Корея готується до чергових ядерних випробувань.

Такі висновки були зроблені після аналізу аерофотозйомки місця, де знаходиться ядерний полігон КНДР.

9 вересня телебачення КНДР передало інформацію про успішне проведення п'ятого ядерного випробування. Вибух викликав землетрус магнітудою 5, і влада Південної Кореї заявила, що це найпотужныший пристрій, який коли-небудь тестував Пхеньян.

Попередні ядерні випробування КНДР провела 6 січня 2016 року. Після цього Рада Безпеки ООН ввела найжорсткіші за останні 20 років санкції проти Північної Кореї.