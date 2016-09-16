Опитування: більше 80% жителів Росії не готові до акцій протесту

Про це пишуть Ведомости з посиланням на результати опитування "Левада-центру".

Можливість масових акцій проти падіння рівня життя бачать тільки 12% респондентів і 10% припускають протести з політичними вимогами.

82% і 85% респондентів заявили, що не готові брати участь у таких акціях.

Читайте такожУ Росії хочуть посилити кримінальну відповідальність: посадити і позбавити громадянства можуть за репости в соцмережах і "недонесення"

"Історія протестів 2011-2012 років показала, що в країні нічого не змінилося, залишається страх від подій в Україні, і протести не сприймаються як мирні акції. Крім того, людей турбує, що влада сприймає протести як неприйнятну форму діалогу з суспільством: вони пам'ятають про терміни по болотній справі", - стверджує заступник директора "Левада-центру" Олексій Гражданкін.

Експерти також зазначають, що зараз в Росії немає політичної сили, готової очолити протести, а суспільство переживає депресію, що погано корелює з протестними діями.