Сирійська влада підтвердила падіння свого літака під Дамаском – ЗМІ

Військовий літак лояльних до Асада сирійських урядових сил розбився в передмісті Дамаска. Про це з посиланням на провладну агентство SANA пише "ТАСС".

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За словами представника міноборони Сирії, "бойовий літак сирійських ВПС розбився в районі Східного Кальмуна в передмісті Дамаска".

Аварія сталася нібито після завдання проти "Ісламської держави". У відомстві стверджують, що пілот, який керував літаком, живий.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Сирії збили російський військово-транспортний вертоліт Мі-8. На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії.