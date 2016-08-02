Правозахисники повідомили про 12 загиблих внаслідок авіаударів РФ по району падіння вертольота у Сирії

Внаслідок авіаударів на півночі Сирії після того, як Москва заявила про збиття свого гелікоптера, загинули дванадцять людей. Про це 1 серпня заявили у Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини, з посиланням на dpa пише "Німецька хвиля".

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Правозахисники повідомляють, що серед 12 загиблих були двоє дітей. Вони були вбиті внаслідок інтенсивних російських авіаударів у районі авіабази Абу аз-Зухур у провінції Ідліб. Джерело серед місцевих повстанців повідомило, що військово-повітряні сили РФ здійснили 33 атаки після збиття гелікоптера.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що після падіння Мі-8 з цього району надходили безліч повідомлень про бомбардування.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місто Алеппо.

На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії. Відповідальність за інцидент поки не взяло на себе жодне угруповання.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії. 24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам.

12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець», два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.