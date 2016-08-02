Правозахисники повідомили про 12 загиблих внаслідок авіаударів РФ по району падіння вертольота у Сирії
Російські літаки бомбардували район падіння гелікоптера за декілька годин після катастрофи.
Внаслідок авіаударів на півночі Сирії після того, як Москва заявила про збиття свого гелікоптера, загинули дванадцять людей. Про це 1 серпня заявили у Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини, з посиланням на dpa пише "Німецька хвиля".
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Правозахисники повідомляють, що серед 12 загиблих були двоє дітей. Вони були вбиті внаслідок інтенсивних російських авіаударів у районі авіабази Абу аз-Зухур у провінції Ідліб. Джерело серед місцевих повстанців повідомило, що військово-повітряні сили РФ здійснили 33 атаки після збиття гелікоптера.
Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що після падіння Мі-8 з цього району надходили безліч повідомлень про бомбардування.
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Міноборони РФ повідомило, що в провінції Ідліб в результаті обстрілу з землі був збитий російський військово-транспортний вертоліт Мі-8, який повертався на авіабазу Хмеймім після доставки гуманітарної допомоги в місто Алеппо.
На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії. Відповідальність за інцидент поки не взяло на себе жодне угруповання.
Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт в Сирії. 24 листопада 2015 р. турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни. На пошук екіпажу, який катапультувався, були направлені два вертольоти Мі-8, проте одна з машин потрапила під обстріл. Мі-8 був знищений вогнем з території, підконтрольної бойовикам.
12 квітня в Сирії розбився російський бойовий вертоліт Мі-28Н «Нічний мисливець», два пілоти загинули. Станом на 19 червня Міноборони РФ підтвердило загибель 11-ти російських військовослужбовців в Сирії.