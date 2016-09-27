США попередили своїх громадян про можливість терактів у турецькій Адані

Про це йдеться в заяві, яку поширило американське консульство в Адані, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Консульство США не зазначило, про які саме готелі йде мова. Reuters зазначає, що в Адані працюють в тому числі готелі компаній Sheraton і Hilton.

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Адана – місто на південному сході Туреччини, приблизно в 16 кілометрах від бази ВПС Інджирлік, з якої американські літаки здійснюють нальоти на позиції бойовиків «Ісламської держави» в Сирії.

Раніше Держдеп США рекомендував громадянам країни по можливості уникати поїздок на південний схід Туреччини, де періодично відбуваються зіткнення між турецькою урядовою армією та бойовими загонами курдів.