МЗС РФ викличе "на килим" посла Нідерландів

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, оприлюдненому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"Для додаткового роз'яснення причин неприйняття в Росії методів роботи спільної слідчої групи, яка веде розслідування у невірному напрямку, 3 жовтня в МЗС Росії буде викликана Посол Нідерландів в Москві. Очільниці нідерландської дипмісії будуть представлені аргументи щодо неприйнятності ігнорування важливої об'єктивної інформації, що надається російською стороною ", - цитується представник міністерства Марія Захарова.

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У МЗС РФ звернули увагу на "тотальне неприйняття" нідерландською стороною "будь-якої, навіть докладно аргументованої критики", оприлюднених проміжних підсумків кримінального розслідування у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга".

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди обурені реакцією Росії на результати, які були оприлюднені Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", викликали російського посла.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Міністерство закордонних справ РФ та Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм та незалежність результатів розслідування.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.