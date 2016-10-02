Дональд Трамп засвітився у ролику Playboy (відео)

Майбутній кандидат у президенти США показаний у супроводі грайливих гарненьких дівчат. Кандидат у президента США Дональд Трамп засвітився у порно-ролику від Playboy, повідомляє ТСН.ua.

"13-секундну заставку відеоролику, знятого ще у 2000 році, оприлюднило американське видання BuzzFeed", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на відео тоді ще бізнесмен і майбутній кандидат у президенти з'являється у супроводі грайливих гарненьких дівчат на вулиці Нью-Йорку. Він відкриває пляшку шампанського і поливає ним "кролика" - фірмовий знак Playboy. При цьому Трамп каже: "Краса є краса, давайте подивимося, що відбувається у Нью-Йорку".

"Інші сцени з відео, яке ЗМІ не стало оприлюднювати, показують повністю оголених жінок, які позують у сексуальних позиціях, танцюють, торкаються себе і один одного, розтирають себе медом, приймаючи ванну", - підкреслює видання.