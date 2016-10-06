Скандал навколо дитячих боїв без правил на честь Кадирова дістався до уряду РФ

4 жовтня в Грозному напередодні інавгурації Рамзана Кадирова та його дня народження відбувся турнір зі змішаних єдиноборств «Ахмат». В рамках турніру було проведено три бої за участю синів Рамзана Кадирова 8-10 років. Бої були названі показовими; діти виступали без шоломів та іншого захисту, за винятком рукавичок. Один з боїв закінчився нокаутом, у двох інших, як випливає з відео, можна було побачити удари в обличчя та по потилиці. У всіх трьох поєдинках перемогли сини Кадирова.

Радість від перемог хлопчиків Кадирову затьмарив голова Союзу ММА Федір Ємельяненко.

5 жовтня він різко розкритикував проведення боїв і висловив здивування тим фактом, що вони проходили на очах Кадирова. Ємельяненко заявив, що бої не були показовими і велися за правилами ММА для дорослих.

Депутат Держдуми РФ Адам Делімханов, двоюрідний брат Кадирова, різко заперечив Ємельяненку.

Делімханов написав на своїй сторінці в Instagram, що "ким би не була людина, йому доведеться відповідати за кожне слово, сказане на адресу моїх дорогих племінників".

Президент грозненського бійцівського клубу «Ахмат» Абузайд Вісмурадов, багаторічний начальник служби охорони Кадирова, також накинувся на Ємельянова.

"Може, його гризе заздрість, бо Grand Prix Akhmat 2016 багатьма визнаний кращим турніром в історії російського ММА, а його сюди не запросили?", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Між тим, міністерство спорту Росії пообіцяло розібратися з проведенням бою змішаного стилю з участю дітей на турнірі у Грозному, передає РБК.

"Ми будемо розбиратися з цією ситуацією, зберемо інформацію про це", - заявив заступник міністра спорту Росії Павло Колобков.

Ситуацію стримано прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомили Відомості.

"Якщо це показували по телевізору і це відповідає дійсності, то, напевно, безумовно, нокаутування дитини, та ще в телеефірі, - це привід для того, щоб відповідні наглядові органи зацікавилися", - сказав Пєсков.

"Я не став би давати яких-небудь висновків. Існують органи нагляду, які опікуються правами дитини і так далі. Напевно, скоріше це їх сфера діяльності", - сказав він.

На питання, як у Кремлі оцінюють роботу дитячого омбудсмена Анни Кузнєцової, яка вже другий день утримується від коментарів по цій темі, Пєсков заявив: "Оскільки багато інформації, принаймні, потрібно поцікавитися, наскільки вона відповідає дійсності".