Пан Гі Мун хоче бачити генсеком ООН жінку
Повноваження чинного генерального секретаря закінчуються 31 грудня 2016 року.
Генсек ООН Пан Гі Мун хотів би бачити на чолі організації жінку. Про це повідомляє Associated Press.
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Другий п'ятирічний термін Пан Гі Муна на посаді генерального секретаря закінчується 31 грудня, і, за його словами, "зараз саме час", щоби після восьми чоловіків організацію очолила жінка.
"У нас є багато відомих і видатних жінок-лідерів національних урядів та інших організацій, навіть бізнес-спільнот, політичних і культурних... Чому б не в ООН. Це моя скромна пропозиція, рішення залежить від держав-членів", - сказав він журналістам.
Зараз на посаду генерального секретаря ООН претендують 11 кандидатів – шість чоловіків і п'ять жінок.