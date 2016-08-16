Пан Гі Мун хоче бачити генсеком ООН жінку

Генсек ООН Пан Гі Мун хотів би бачити на чолі організації жінку. Про це повідомляє Associated Press.

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Другий п'ятирічний термін Пан Гі Муна на посаді генерального секретаря закінчується 31 грудня, і, за його словами, "зараз саме час", щоби після восьми чоловіків організацію очолила жінка.

"У нас є багато відомих і видатних жінок-лідерів національних урядів та інших організацій, навіть бізнес-спільнот, політичних і культурних... Чому б не в ООН. Це моя скромна пропозиція, рішення залежить від держав-членів", - сказав він журналістам.

Зараз на посаду генерального секретаря ООН претендують 11 кандидатів – шість чоловіків і п'ять жінок.