У Ємені тисячі людей вимагали від ООН провести міжнародне розслідування авіаудару в Сані

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Протестувальники, декотрі із зброєю в руках, вигукували гасла зі звинуваченням на адресу ООН у неспроможності припинити конфлікт в країні, і вимагали провести незалежне розслідування подій у Сані. Дехто з демонстрантів закликав до нападів на Саудівську Аравію.

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Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун закликав до «негайного і неупередженого розслідування» атаки, і додав, що будь-який зумисний напад на цивільних громадян «є абсолютно неприйнятним». За словами очільника ООН, відповідальні за напад мають бути покарані.

Раніше коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що бореться з бойовиками в Ємені, заявила, що розслідуватиме повітряний удар, який стався напередодні на похоронах у Сані.

Нагадаємо, за даними ООН, внаслідок авіаудару 8 жовтня загинули понад 140 людей. Число поранених перевищує 500 осіб, повідомили в єменському МОЗ.