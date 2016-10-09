Авіаудар по похоронній процесії в Ємені: кількість загиблих досягла 140 осіб (фото)

У Ємені не менше 140 учасників похоронної процесії в місті Сана загинули внаслідок авіаудару очолюваної Саудівською Аравією коаліції, стверджують в ООН, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Число поранених перевищує 500 осіб, повідомили в єменському МОЗ.

Коаліція заперечує нанесення авіаудару.

Координатор ООН з Ємену Джеймі Макголдрік назвав подію "жахливим нападом".

Представник повстанців Мохамед Абдул Салам і зовсім охарактеризував авіаналіт як "геноцид".

Джерела агентства Ассошіейтед прес в єменських медичних і військових структурах розповіли, що серед поранених та вбитих було багато високопоставлених шиїтських повстанців-хуситов.

У березні 2015 року коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією почала операцію проти єменських повстанців-хуситов, які користуються підтримкою Ірану, і в допомогу місцевим військовим, лояльним екс-президенту країни Алі Абдаллі Салеху.

З квітня минулого року коаліція приступила до повітряних ударів по позиціях хуситов.

Президент Ємену Абд-Раббу Мансур Хаді через конфлікт був змушений тікати з країни.