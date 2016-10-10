Україна спростила оформлення віз для китайців

Відповідна постанова від 27 вересня 2016 р. № 676 опублікована на Урядовому порталі.

"Запровадити з 1 жовтня 2016 р. оформлення у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Одеса” разових віз строком дії до 15 днів громадянам Китайської Народної Республіки на підставі документів, що підтверджують діловий або туристичний характер поїздки", - йдеться у документі.

Читайте такожУкраїна підписала угоду про безвізовий режим з островами Сент-Кіттс і Невіс (фото)При цьому, згядно із постановою, за оформлення віз "справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

При цьому, передбачається, що таке рішення уряду сприятиме значній активізації двосторонніх зв'язків з КНР, оскільки ця країна є одним з важливих торговельних партнерів України.

Раніше Кабмін скасував угоду 1986 року, яка надавала право на безвізовий в'їзд для громадян Північної Кореї.

Тоді в уряді відзначили, що буде запроваджено візовий режим в'їзду в Україну громадян КНДР, що «дасть змогу посилити контроль та унеможливити в'їзд в Україну неприйнятних осіб».