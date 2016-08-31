Україна скасувала безвізовий режим для громадян Північної Кореї

Уряд скасував угоду 1986 року, яка надавала право на безвізовий в'їзд для громадян Північної Кореї. Про це йдеться у постанові за підписом Володимира Гройсмана, оприлюдненій на сайті Кабміну.

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«Уряд схвалив постанову про припинення дії угоди між урядом СРСР та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про взаємні поїздки громадян від 22.01.1986 р., яка застосовувалась у відносинах між Україною та КНДР у порядку правонаступництва», - йдеться у повідомленні.

У Кабміні відзначили, що буде запроваджено візовий режим в'їзду в Україну громадян КНДР. Це «дасть змогу посилити контроль та унеможливити в'їзд в Україну неприйнятних осіб».

Міністерство закордонних справ тепер має повідомити про припинення дії угоди уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки.