Україна скасувала безвізовий режим для громадян Північної Кореї
Громадяни Північної Кореї могли в’їхати до України без візи завдяки угоді радянських часів.
Уряд скасував угоду 1986 року, яка надавала право на безвізовий в'їзд для громадян Північної Кореї. Про це йдеться у постанові за підписом Володимира Гройсмана, оприлюдненій на сайті Кабміну.
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«Уряд схвалив постанову про припинення дії угоди між урядом СРСР та урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про взаємні поїздки громадян від 22.01.1986 р., яка застосовувалась у відносинах між Україною та КНДР у порядку правонаступництва», - йдеться у повідомленні.
У Кабміні відзначили, що буде запроваджено візовий режим в'їзду в Україну громадян КНДР. Це «дасть змогу посилити контроль та унеможливити в'їзд в Україну неприйнятних осіб».
Міністерство закордонних справ тепер має повідомити про припинення дії угоди уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки.