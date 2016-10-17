В результаті авіаударів у передмісті Алеппо загинули десятки людей – правозахисники

Про це повідомляє близький до опозиції Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, розташований у Лондоні, пише DW.com.

Місцеві координаційні комітети оцінюють кількість загиблих у щонайменше 30 осіб. Окрім того, Центр повідомляє про 11 загиблих у одному зі східних районів самого Алеппо. Опозиційні сили повідомляють про 13 загиблих.

Жертви правозахисники приписують ударам російської військової авіації.

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Як повідомляв УНІАН, Великобританія, Франція і Німеччина мають намір переконати Європейський Союз у необхідності засудити руйнівну повітряну кампанію Росії в Сирії і підготувати грунт для введення нових санкцій проти режиму президента Асада і його союзників.