Стратегія Росії спрямована на послаблення ЄС, але його єдність буде збережена - Туск

Відповідну заяву він зробив за результатами першого дня роботи саміту ЄС, який завершився пізньої ночі четверга, передає власний кореспондент УНІАН. Як відомо, саміт проходить 20-21 жовтня у Брюсселі.

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"Ми обговорили дії Росії - від порушенні повітряного простору, дезінформаційної кампанії, кібернетичних атак, втручання у політичний процес в ЄС та від гібридних засобів на Балканах до розвитку розслідування МН17. Надаючи ці приклади, є зрозуміло, що стратегія Росії полягає в тому, щоб послабити ЄС. У нас є твереза оцінка реальності і немає ілюзій", - сказав Туск.

При цьому президент ЄР запевнив, що "збільшення напруженості з Росією не є нашою метою".

"Ми просто реагуємо на кроки, зроблені Росією. Звичайно, ЄС завжди готовий долучитися до діалогу, але ми ніколи не підемо на компроміс щодо наших цінностей та принципів. Тому лідери домовилися залишатися на обраному шляху. І більше того - утримувати єдність ЄС", - наголосив він.