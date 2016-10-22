США звинуватили заарештованого в Чехії росіянина у зломі LinkedIn

Про це повідомляє Слон з посиланням на Міністерство юстиції США.

За версією відомства, росіянин отримав доступ до комп'ютерів цих компаній, після чого заподіяв шкоду пристроям «шляхом передачі програми, інформації, коду або команди».

Читайте такожФБР зацікавилося масштабною хакерською атакою на інтернет-сервіси в США

У заяві також сказано. що Нікулін вступив у змову з неназваною особою для того, щоб продати вкрадені облікові записи користувачів Formspring.

Всього росіянина звинувачують за трьома епізодами комп'ютерного вторгнення, а також по двом, метою яких була навмисна передача інформації, коду або команди. Ще два пункти звинувачення пов'язані з крадіжкою особистих даних при обтяжуючих обставинах, один – з несанкціонованою торгівлею пристроями доступу і один – з організацією змови.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Празі заарештували росіянина, якого підозрюють в кібератаках на США. Повідомляється, що операція з його затримання проводилася спільно з ФБР.

Пізніше стало відомо, що влада Чехії заарештували росіянина в рамках розслідування хакерської атаки серверів американської професійної соціальної мережі для пошуку ділових контактів LinkedIn в 2012 році.